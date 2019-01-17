Скандальный экс-глава ГФС "самовыдвинулся" в президенты Украины

17.01.2019 09:02

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подал документы в Центризбирком для участия в президентских выборах, сообщает ТСН.

Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, Роман Насиров в среду, 16 января, принес в учреждение документы для участия в президентской гонке как самовыдвиженец.

Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Романа Насирова с должности председателя ГФС и восстановил его, назначив выплатить компенсацию за время вынужденного прогула в размере 183 342 гривны 84 копейки.

Однако впоследствии, 9 января, Кабинет министров обжаловал решение о восстановлении в должности Насирова. Следующее судебное заседание назначили на 23 января.