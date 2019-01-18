Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Хакеры выложили в Сеть миллионы почтовых адресов и паролей

18.01.2019 09:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Хакеры выложили в Сеть миллионы почтовых адресов и паролей

База данных с почти 773 млн уникальных адресов электронной почты и почти 22 млн паролей появилась в Интернете. Об этом на своем сайте сообщил эксперт в области компьютерной безопасности Трой Хант, передает InfoResist.
Известно, что папка украденного весит 87 гб. Ее выложили в хранилище MEGA и на специализированных ресурсах для хакеров. Хант считает, что на составление этой базы ушло несколько лет, в ней собрана информация из разных источников.
Цель создания базы – кража аккаунтов, которую облегчает слабая фантазия пользователей при выборе пароля.
Проверить, скомпрометирован ли ваш почтовый адрес, можно на сайте «Have I Been Pwned?», который поддерживает Хант.



Теги: электронная почта, кража, пароль, хакеры
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх