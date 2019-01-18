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Хакеры выложили в Сеть миллионы почтовых адресов и паролей
18.01.2019 09:30
База данных с почти 773 млн уникальных адресов электронной почты и почти 22 млн паролей появилась в Интернете. Об этом на своем сайте сообщил эксперт в области компьютерной безопасности Трой Хант, передает InfoResist.
Известно, что папка украденного весит 87 гб. Ее выложили в хранилище MEGA и на специализированных ресурсах для хакеров. Хант считает, что на составление этой базы ушло несколько лет, в ней собрана информация из разных источников.
Цель создания базы – кража аккаунтов, которую облегчает слабая фантазия пользователей при выборе пароля.
Проверить, скомпрометирован ли ваш почтовый адрес, можно на сайте «Have I Been Pwned?», который поддерживает Хант.
Теги: электронная почта, кража, пароль, хакеры
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