Роскомнадзор усилил борьбу с Telegram

22.01.2019 10:35

Роскомнадзор заблокировал несколько тысяч новых IP-адресов, принадлежащих прокси-серверам мессенджера Telegram, сообщает "Четвертая Власть".

Перебои в работе Telegram начались 21 января. Сообщается, что пик жалоб пользователей на нестабильную работу мессенджера пришелся между 12.00 и 14.00.

Ранее Telegram был заблокирован на территории России специалистами Роскомнадзора. Причиной стал отказ сотрудников мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифрования сообщений пользователей.

Известно также, что в 2019 году Роскомнадзор планирует внедрить новую технологию борьбы с запрещенными сайтами и сервисами, в том числе с Telegram. Российские власти готовы потратить на это до 20 млрд рублей.