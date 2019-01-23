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Архив - Наука и технологии

Швеция назначила дату полного запрета двигателей внутреннего сгорания

23.01.2019 10:10
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Швеция назначила дату полного запрета двигателей внутреннего сгорания

В Швеции после 2030 года будет введен запрет на продажу автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями. Взамен будет расширяться инфраструктура для электрических автомобилей, сообщает Finance.ua.
Такое заявление сделал новоназначенный премьер-министр страны Стефан Лёвен в парламенте в ходе представления нового кабинета министров. Целью такого плана является сокращение выбросов выхлопных газов и активизация усилий по выполнению Парижского климатического соглашения. Также правительство наметило план по обустройству по всей стране сети зарядных станций для электроавтомобилей.
Швеция стала уже десятой страной, установившей временные рамки отказа от дизтоплива и бензина.



Теги: Швеция, бензин, экология, электромобиль, дизельное топливо
 
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