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В Китае создали самый быстрый в мире 5G-модем
25.01.2019 14:10
Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei провел в Пекине мероприятие, в рамках которого анонсировал первый рабочий образец 5G-модема. Устройство получило название Balong 5000, сообщает iLenta.com.
В данный момент Balong 5000 является самым быстрым в мире 5G-модемом. В Huawei с гордостью заявили, что во время тестирования устройство смогло обеспечить скорость соединения в 4.6 Гбит/с в низкочастотном диапазоне (до 6 ГГц), и 6.5 Гбит/с — в миллиметровом.
Аналогичный показатель ближайшего конкурента, 5G-модема Snapdragon X50 от Qualcomm, составляет 5 Гб/с.
Теги: модем, Huawei Technologies, 5G
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