В Китае создали самый быстрый в мире 5G-модем

25.01.2019 14:10

Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei провел в Пекине мероприятие, в рамках которого анонсировал первый рабочий образец 5G-модема. Устройство получило название Balong 5000, сообщает iLenta.com.

В данный момент Balong 5000 является самым быстрым в мире 5G-модемом. В Huawei с гордостью заявили, что во время тестирования устройство смогло обеспечить скорость соединения в 4.6 Гбит/с в низкочастотном диапазоне (до 6 ГГц), и 6.5 Гбит/с — в миллиметровом.

Аналогичный показатель ближайшего конкурента, 5G-модема Snapdragon X50 от Qualcomm, составляет 5 Гб/с.