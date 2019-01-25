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Архив - Наука и технологии

В Китае создали самый быстрый в мире 5G-модем

25.01.2019 14:10
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В Китае создали самый быстрый в мире 5G-модем

Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei провел в Пекине мероприятие, в рамках которого анонсировал первый рабочий образец 5G-модема. Устройство получило название Balong 5000, сообщает iLenta.com.
В данный момент Balong 5000 является самым быстрым в мире 5G-модемом. В Huawei с гордостью заявили, что во время тестирования устройство смогло обеспечить скорость соединения в 4.6 Гбит/с в низкочастотном диапазоне (до 6 ГГц), и 6.5 Гбит/с — в миллиметровом.
Аналогичный показатель ближайшего конкурента, 5G-модема Snapdragon X50 от Qualcomm, составляет 5 Гб/с.



Теги: модем, Huawei Technologies, 5G
 
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