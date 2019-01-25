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«Vodafone Украина» прекращает поддержку MMS

25.01.2019 08:10
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«Vodafone Украина» прекращает поддержку MMS

Мобильный оператор "Vodafone Украина" объявил о том, что с 1 февраля этого года прекращается предоставление услуги мультимедийных сообщений (MMS), сообщает Интернет-обозрение Главное.
Причиной для такого решения послужило то, что MMS мало востребованы, поясняют в компании.
"С 01.02.2019 г. прекращается предоставление услуги MMS, как мало востребованной. Для отправки мультимедийных сообщений рекомендуем использовать мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram и другие", – сообщает сайт оператора.



Теги: MMS, отказ, Vodafone-Украина
 
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