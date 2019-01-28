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Создана подушка против храпа
Подушка против храпа содержит акустическую систему.
Подушка, которая предназначена для человека, находящегося рядом с храпящим, создана учеными из Университета Северного Иллинойса (США). По словам экспертов, системы, подобные той, что легла в основу этой разработки, существовали и раньше, - однако они не были столь эффективными. О ноу-хау американских исследователей сообщило издание IEEE Spectrum.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
По данным публикации, подушку против храпа содержит акустическую систему, состоящую из динамиков, трех микрофонов и звукового фильтра. Такая подушка заглушает звуки храпа для человека, спящего на ней – того, кто находится рядом с храпуном. Разработка ученых позволяет приглушить храп максимально интенсивно.
«Принцип действия системы заключается в том, чтобы подавить звуковые волны храпа сгенерированными волнами той же амплитуды, но противоположной фазы», - рассказали ученые о том, как функционирует подушка против храпа.
По их словам, подобные акустические системы, предназначенные подавлять звук храпа, разрабатывались и в прежние годы. В целом системы были вполне работоспособными, однако полностью глушить звуки храпа для человека рядом с храпящим у них не получалось, поскольку системы могли встраивать только в изголовье кровати.
Разработчики новой подушки против храпа утверждают, что смогли решить проблему неполного шумоподавления. По их словам, этого удалось добиться, разместив динамики в самой подушке, а также соединив в систему три микрофона.
Чужой храп зачастую рассматривают лишь как досадную неприятность, однако научные исследования свидетельствуют: люди, которые спят рядом с храпунами, чаще жалуются на боли, утомляемость и сонливость, а также могут попасть в группу риска развития глухоты. Для некоторых сон рядом с храпящим по интенсивности звука аналогичен сну рядом с работающим промышленным агрегатом.
Теги: Донбасс, подушка, храп
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