lifecell закрывает четыре 3G-тарифа

29.01.2019 08:25

Мобильный оператор lifecell закрывает четыре тарифных плана, связанные с 3G, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

С 5 февраля перестанут существовать тарифы 3G Гаджет, 3G + Гаджет, 3G + Гаджет 2017, и life :) Online. Абоненты будут переведены на условия тарифного плана Гаджет.

Оплаченные и начисленные по прежнему тарифу пакеты услуг сохранятся в соответствии со сроком их действия.

До 25 марта пользователи услуг lifecell могут выбрать и перейти бесплатно на другой доступный тарифный план, отметили в компании.