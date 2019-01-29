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lifecell закрывает четыре 3G-тарифа
29.01.2019 08:25
Мобильный оператор lifecell закрывает четыре тарифных плана, связанные с 3G, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
С 5 февраля перестанут существовать тарифы 3G Гаджет, 3G + Гаджет, 3G + Гаджет 2017, и life :) Online. Абоненты будут переведены на условия тарифного плана Гаджет.
Оплаченные и начисленные по прежнему тарифу пакеты услуг сохранятся в соответствии со сроком их действия.
До 25 марта пользователи услуг lifecell могут выбрать и перейти бесплатно на другой доступный тарифный план, отметили в компании.
Теги: 3G, тарифы, lifecell
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