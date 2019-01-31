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Киевстар запустил геймерский тарифный план
31.01.2019 08:26
Украинский мобильный оператор Киевстар совместно с разработчиком игр Wargaming запустил новый тарифный план "Киевстар все вместе Игровой", сообщает Телеканал новостей «24».
Этот тарифный план рассчитан на фанатов игры World of Tanks, ведь они получат премиум-аккаунт в этой игре. Кроме того, пользователь получит эксклюзивный игровой танк 8 уровня и обученный на 100% экипаж танка.
В рамках пакета пользователь получает безлимитный мобильный интернет, неограниченные звонки внутри сети "Киевстар" и 300 минут на номера других мобильных операторов. Дополнительно в пакет входит услуга "Домашний Интернет" на скорости до 100 Мбит/с, а также пакет Light для Kyivstar Gо TV.
Абонплата за "Киевстар все вместе Игровой" составляет 300 гривен в месяц.
Теги: Киевстар, тариф, геймер, World of Tanks
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