Киевстар запустил геймерский тарифный план

31.01.2019 08:26

Украинский мобильный оператор Киевстар совместно с разработчиком игр Wargaming запустил новый тарифный план "Киевстар все вместе Игровой", сообщает Телеканал новостей «24».

Этот тарифный план рассчитан на фанатов игры World of Tanks, ведь они получат премиум-аккаунт в этой игре. Кроме того, пользователь получит эксклюзивный игровой танк 8 уровня и обученный на 100% экипаж танка.

В рамках пакета пользователь получает безлимитный мобильный интернет, неограниченные звонки внутри сети "Киевстар" и 300 минут на номера других мобильных операторов. Дополнительно в пакет входит услуга "Домашний Интернет" на скорости до 100 Мбит/с, а также пакет Light для Kyivstar Gо TV.

Абонплата за "Киевстар все вместе Игровой" составляет 300 гривен в месяц.