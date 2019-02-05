Mail.ru Group выпустила замену навязчивого "Амиго"

05.02.2019 11:30

Компания Mail.ru Group выпустила новый браузер Atom. Его отличает повышенный уровень безопасности, сообщает Экономика сегодня.

В настоящее время для скачивания доступна бета-версия браузера. Установить ее пока можно только на компьютеры с ОС Windows. В скором времени должна выйти полноценная версия Atom, а также модификации для Mac, iOS и Android.

«Основной упор в новом продукте будет сделан на безопасность и приватность пользователей», – говорится в сообщении Mail.ru Group. Разработчики обещают отключение рекламы и других уведомлений «в один клик». Так же пользователи смогут запретить сохранять историю просмотров, доступ к камере и микрофону.

Вместе с браузером Mail.ru Group запустила публичную программу поиска уязвимостей. Компания обещает заплатить 1 миллион рублей любому человеку, который отыщет в Atom серьезную уязвимость. Кстати, браузер разработан на базе открытого кода Chromium.

В холдинге добавили, что новый продукт не имеет отношения к браузеру "Амиго". Его в компании назвали провальным из-за слишком агрессивной политики продвижения. Дальнейшая поддержка не планируется.