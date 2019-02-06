В Киеве начали тестировать "пищевой" Uber

06.02.2019 10:30

Компания Uber запустила в тестовом режиме сервис по доставке еды UberEats из ресторанов в Киеве, сообщает PaySpace Magazine.

Отмечается, что зарплата курьеров будет зависеть от вида транспорта, на котором они будут совершать доставку еды. В частности, доход пешего курьера составит около 11 тыс грн в месяц, курьер на скутере или велосипеде будет получать до 20 тыс грн, а на собственном автомобиле — до 25 тыс грн.