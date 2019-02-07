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Архив - Наука и технологии

В Бельгии создали робота для сбора клубники

07.02.2019 10:30
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В Бельгии создали робота для сбора клубники

Научно-исследовательская компания Octinion из Лёвена (Бельгия) представила на выставке Fruit Logistica в Берлине полностью автономного робота-сборщика клубники. На данный момент это первая компания в мире, которая предложила на рынке данный инновационный продукт, сообщает Зерно.Ua.
Автоновмный робот Rubion может перемещаться вдоль рядов клубники, обнаруживать спелые ягоды, аккуратно собирать их и помещать в специальную корзину. Уникальная бельгийская инновация является не только решением проблемы нехватки рабочей силы в ягодном секторе, но и позволяет производителям повысить качество своей продукции, что в конечном итоге приносит пользу потребителю.



Теги: робот, Бельгия, клубника
 
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