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Архив - Наука и технологии

"Киевстар" отменяет выдачу статических IP-адресов

11.02.2019 10:15
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"Киевстар" отменяет выдачу статических IP-адресов

С 18 февраля 2019 года оператор "Киевстар" прекращает действие услуги "Статический IP-адрес", которая позволяла абонентам получить единый и постоянный IP-адрес при использовании мобильного интернета, сообщает HiTech.
По сообщению компании, прекращение действия услуги "Статический IP-адрес" связано с ее незначительной востребованностью. По состоянию на январь 2019 года услугой пользовалось менее 200 клиентов "Киевстар".
В то же время, корпоративным клиентам "Киевстар" в качестве альтернативы будет доступна услуга "Корпоративная VPN сеть", которая также предоставляет отдельный статический IP-адрес.



Теги: Киевстар, IP, адрес, услуги
 
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