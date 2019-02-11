"Киевстар" отменяет выдачу статических IP-адресов

11.02.2019 10:15

С 18 февраля 2019 года оператор "Киевстар" прекращает действие услуги "Статический IP-адрес", которая позволяла абонентам получить единый и постоянный IP-адрес при использовании мобильного интернета, сообщает HiTech.

По сообщению компании, прекращение действия услуги "Статический IP-адрес" связано с ее незначительной востребованностью. По состоянию на январь 2019 года услугой пользовалось менее 200 клиентов "Киевстар".

В то же время, корпоративным клиентам "Киевстар" в качестве альтернативы будет доступна услуга "Корпоративная VPN сеть", которая также предоставляет отдельный статический IP-адрес.