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ПриватБанк отменил комиссию за денежные переводы в Украину

13.02.2019 09:10
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ПриватБанк отменил комиссию за денежные переводы в Украину

TransferGo и ПриватБанк запустили бесплатные денежные переводы в Украину из 35 стран мира, сообщает Finance.ua.
Срок действия льготных условий переводов – до конца мая 2019 года.
Что нужно сделать – для бесплатной отправки перевода в Украину надо воспользоваться промокодом PRIVATFREE.
Какие преимущества:

  • Перевод в Украину от TransferGo зачисляется на карту ПриватБанка.
  • Отсутствует комиссия за зачисление средств.
  • Перевод можно отправить на сайте или в мобильном приложении TransferGo.
  • Все варианты доставки средств в Украину будут бесплатны.


Теги: ПриватБанк, заграница, денежный перевод, комиссия
 
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