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ПриватБанк отменил комиссию за денежные переводы в Украину
13.02.2019 09:10
TransferGo и ПриватБанк запустили бесплатные денежные переводы в Украину из 35 стран мира, сообщает Finance.ua.
Срок действия льготных условий переводов – до конца мая 2019 года.
Что нужно сделать – для бесплатной отправки перевода в Украину надо воспользоваться промокодом PRIVATFREE.
Какие преимущества:
- Перевод в Украину от TransferGo зачисляется на карту ПриватБанка.
- Отсутствует комиссия за зачисление средств.
- Перевод можно отправить на сайте или в мобильном приложении TransferGo.
- Все варианты доставки средств в Украину будут бесплатны.
Теги: ПриватБанк, заграница, денежный перевод, комиссия
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