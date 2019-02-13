ПриватБанк отменил комиссию за денежные переводы в Украину

13.02.2019 09:10

TransferGo и ПриватБанк запустили бесплатные денежные переводы в Украину из 35 стран мира, сообщает Finance.ua.

Срок действия льготных условий переводов – до конца мая 2019 года.

Что нужно сделать – для бесплатной отправки перевода в Украину надо воспользоваться промокодом PRIVATFREE.

Какие преимущества: