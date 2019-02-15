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Sony выпустила «умный» ремешок для часов
Компания Sony представила достаточно интересное носимое устройство, представляющее собой смарт-ремешок для часов, сообщает iLenta.com.
Девайс получил название Sony Wena. Он позволит добавить «умных» возможностей даже обычным часам. Его стоимость в Великобритании составляет около $450-510, и доступен он пока лишь в этой стране.
Устройство вобрало в себя множество функций, которые присущи стандартным смарт-часам. Оно способно отслеживать активность, следить за здоровьем пользователя, получило датчик частоты сердечных сокращений.
Sony Wena может похвастаться модулем NFC для бесконтактных платежей, встроенным GPS, небольшим экраном для вывода уведомлений со смартфона. Его ширина составляет 20 мм, но обещана совместимость с креплениями на 18, 20 и 22 мм.
В продажу поступили версии Wena Wrist Active и Wena Wrist Pro, где первая — резиновая, а вторая — металлическая. Во всех случаях предусмотрена защита от влаги по стандарту 5 ATM и полгода автономности.
Теги: Sony, часы, ремень
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