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Создан самый "долгоиграющий" смартфон в мире

18.02.2019 08:54
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Создан самый "долгоиграющий" смартфон в мире

Energizer создала смартфон, который может проработать до 50 дней на одном заряде благодаря батарее емкостью 18 тыс. мАч, сообщает «Корреспондент.net».
Производитель позиционирует свою новинку, как «первый смартфоном в мире с такой мощной батареей». Полноценного заряда батареи должно хватить на 100 часов воспроизведения музыки, и до двух дней безостановочного видео.
Новинка поддерживает оптимизацию программного обеспечения и энергосберегающие технологии. Предполагается, что заряда должно хватать на неделю «обычного» пользования гаджетом.
По части других характеристик известно, что смартфон имеет 16+2 МП двойную фронтальную «всплывающую» камеру, а также тройную основную камеру с 12+5+2 МП-сенсорами. В основу устройства положен процессор MediaTek Helio P70.



Теги: смартфон, аккумулятор, Energizer
 
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