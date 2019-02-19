В США испытали "лекарство от старости"

19.02.2019 08:40

Специалисты Техасского университета в Остине нашли способ противостоять возрастным болезням. Эксперты предлагают избавлять организм от отживших клеток и уже начали тестировать новую процедуру на людях, сообщает OAnews.

Как утверждают ученые, не все поврежденные и старые клетки погибают. Некоторые из них неспособны делиться, но могут генерировать химические сигналы. Данные клетки и производимые ими вещества являются активными участниками процесса старения, а избавление от них может предотвратить развитие возрастных заболеваний.

В январе американские специалисты обнародовали результаты исследования с участием 14 пациентов, страдающих идиопатическим фиброзом легких. Добровольцев в течение трех недель лечили комбинацией препаратов от лейкемии, способной очистить стареющие клетки. К концу тестирования пациенты почувствовали улучшение самочувствия и смогли проходить большее расстояние, нежели в начале терапии.

Исследователи считают свою работу прорывом в лечении возрастных болезней и стремятся выяснить, эффективен ли предложенный ими метод, убивающий отжившие клетки, в борьбе со старением. Специалисты начали очередной этап тестирования с участием 15 пациентов с легкими и 20 человек с хроническими недугами почек. Эксперты намерены привлечь к испытаниям нового способа антивозратной терапии больше людей в случае эффективности лечения и при отсутствии побочных проявлений.