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В США испытали "лекарство от старости"
Специалисты Техасского университета в Остине нашли способ противостоять возрастным болезням. Эксперты предлагают избавлять организм от отживших клеток и уже начали тестировать новую процедуру на людях, сообщает OAnews.
Как утверждают ученые, не все поврежденные и старые клетки погибают. Некоторые из них неспособны делиться, но могут генерировать химические сигналы. Данные клетки и производимые ими вещества являются активными участниками процесса старения, а избавление от них может предотвратить развитие возрастных заболеваний.
В январе американские специалисты обнародовали результаты исследования с участием 14 пациентов, страдающих идиопатическим фиброзом легких. Добровольцев в течение трех недель лечили комбинацией препаратов от лейкемии, способной очистить стареющие клетки. К концу тестирования пациенты почувствовали улучшение самочувствия и смогли проходить большее расстояние, нежели в начале терапии.
Исследователи считают свою работу прорывом в лечении возрастных болезней и стремятся выяснить, эффективен ли предложенный ими метод, убивающий отжившие клетки, в борьбе со старением. Специалисты начали очередной этап тестирования с участием 15 пациентов с легкими и 20 человек с хроническими недугами почек. Эксперты намерены привлечь к испытаниям нового способа антивозратной терапии больше людей в случае эффективности лечения и при отсутствии побочных проявлений.
Теги: США, лекарство, старость
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