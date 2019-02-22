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В архиваторе WinRAR нашли древнюю уязвимость
Эксперты компании Checkpoint Research, которая работает в сфере IT-безопасности, опубликовали отчет о найденной уязвимости в коде популярного архиватора WinRAR, сообщает Телеканал новостей «24».
По словам аналитиков, обнаруженный эксплойт позволяет злоумышленникам разместить вредоносный файл непосредственно в папку автозагрузки Windows, обходя при этом необходимость запуска приложения с повышенными привилегиями. "Слабым звеном" приложения оказалась библиотека UNACEV2.dll, которая не получала обновлений с 2005 года.
Аналитики утверждают, что в течение последних 19 лет риску заражению подверглось более 500 миллионов пользователей WinRAR.
Поскольку исходный код библиотеки оказался утерян, разработчики архиватора приняли решение отказаться от поддержки потенциально опасного формата и удалили соответствующие файлы в новой версии программы. Пользователям WinRAR рекомендуется перейти на версию 5.70 beta 1, доступную для скачивания на официальном сайте.
Теги: уязвимость, архиватор, риск
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