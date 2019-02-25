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Украинский стартап создал "дальнобойную" систему беспроводной зарядки
В Южной Корее представили действующий прототип разработанной в Украине компанией TechNovator системы дистанционной зарядки, сообщает ОлФин.
Украинский стартап стал победителем конкурса, проводимого в рамках поддерживаемой местным правительством программы K-Startup Grand Challenge.
Как отмечают дипломаты, компания обратила на себя внимание ведущих корейских научных институтов, в частности Корейского политехнического университета и Корейского института электронных технологий, равно как и ряда местных компаний.
Технология позволяет заряжать без проводного соединения или специальных платформ одновременно до 8 устройств на расстоянии до 5 м от базовой станции.
Система работает на частотах до 100 МГц, что безопасно для человека, животных и окружающей среды.
Теги: Украина, Южная Корея, стартап, зарядная станция
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