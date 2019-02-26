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Американский школьник создал домашний термоядерный реактор
В США 13-летний школьник Джексон Освальт создал полностью рабочий термоядерный реактор и имеет шансы стать самым молодым физиком-ядерщиком, которому удалось самостоятельно достичь реакции термоядерного синтеза, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Компактный реактор подросток построил в своей домашней лаборатории. Все необходимые детали для реактора были куплены в интернет-магазине eBay его родителями. Затраты составили 10 тысяч долларов.
К созданию термоядерной установки Освальт приступил в 12-летнем возрасте, информацию искал в интернете. Достичь определенного прогресса ему удалось за несколько часов до того, как ему исполнилось 13 лет. Он провел реакцию синтеза, столкнув в реакторе атомы газообразного дейтерия.
Для официального признания результатов работу школьника должны оценить сторонние специалисты.
Теги: США, школьник, термоядерный синтез
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