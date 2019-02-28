Австралийские ученые научились делать уголь из воздуха

28.02.2019 16:10

Исследовательская группа, курируемая Университетом RMIT в австралийском Мельбурне, разработала новую методику, которая может эффективно преобразовывать CO2 из газа в твердые частицы углерода, сообщает Realist.online.

Современные технологии улавливания и хранения углерода направлены на сжатие СО2 в жидкую форму, транспортировку его в подходящее место и закачку под землю.

Исследователь Торбен Даенеке заявил, что преобразование CO2 в твердое вещество может быть значительно более удачным подходом.

«Хотя мы не можем буквально повернуть время вспять, превращение углекислого газа в уголь и захоронение его в земле — это все равно, что перематывать часы выбросов», — сказал он.

Ожидается, что это открытие поможет в борьбе с парниковым эффектом и глобальным потеплением.