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Австралийские ученые научились делать уголь из воздуха
Исследовательская группа, курируемая Университетом RMIT в австралийском Мельбурне, разработала новую методику, которая может эффективно преобразовывать CO2 из газа в твердые частицы углерода, сообщает Realist.online.
Современные технологии улавливания и хранения углерода направлены на сжатие СО2 в жидкую форму, транспортировку его в подходящее место и закачку под землю.
Исследователь Торбен Даенеке заявил, что преобразование CO2 в твердое вещество может быть значительно более удачным подходом.
«Хотя мы не можем буквально повернуть время вспять, превращение углекислого газа в уголь и захоронение его в земле — это все равно, что перематывать часы выбросов», — сказал он.
Ожидается, что это открытие поможет в борьбе с парниковым эффектом и глобальным потеплением.
Теги: Австралия, уголь
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