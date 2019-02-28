Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Австралийские ученые научились делать уголь из воздуха

28.02.2019 16:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Австралийские ученые научились делать уголь из воздуха

Исследовательская группа, курируемая Университетом RMIT в австралийском Мельбурне, разработала новую методику, которая может эффективно преобразовывать CO2 из газа в твердые частицы углерода, сообщает Realist.online.
Современные технологии улавливания и хранения углерода направлены на сжатие СО2 в жидкую форму, транспортировку его в подходящее место и закачку под землю.
Исследователь Торбен Даенеке заявил, что преобразование CO2 в твердое вещество может быть значительно более удачным подходом.
«Хотя мы не можем буквально повернуть время вспять, превращение углекислого газа в уголь и захоронение его в земле — это все равно, что перематывать часы выбросов», — сказал он.
Ожидается, что это открытие поможет в борьбе с парниковым эффектом и глобальным потеплением.



Теги: Австралия, уголь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх