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Харьков закупает 57 новых троллейбусов за средства ЕБРР

28.02.2019 11:00
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Харьков закупает 57 новых троллейбусов за средства ЕБРР

Автомобильная компания "Богдан Моторс" (Киев), входящая в корпорацию "Богдан", подписала контракт с Харьковским городским советом о поставке 57 троллейбусов за средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщает ІнА "Українські Новини".
Согласно контракту, город получит 57 12-метровых троллейбусов Т7011. Договор был подписан в присутствии заместителя городского головы Игоря Терехова и управляющего директора Европейского банка реконструкции и развития в Восточной Европе и на Кавказе Маттео Патроне.



Теги: Харьков, троллейбус, ЕБРР
 
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