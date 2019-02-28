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Харьков закупает 57 новых троллейбусов за средства ЕБРР
28.02.2019 11:00
Автомобильная компания "Богдан Моторс" (Киев), входящая в корпорацию "Богдан", подписала контракт с Харьковским городским советом о поставке 57 троллейбусов за средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщает ІнА "Українські Новини".
Согласно контракту, город получит 57 12-метровых троллейбусов Т7011. Договор был подписан в присутствии заместителя городского головы Игоря Терехова и управляющего директора Европейского банка реконструкции и развития в Восточной Европе и на Кавказе Маттео Патроне.
Теги: Харьков, троллейбус, ЕБРР
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