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Архив - Наука и технологии

Американские ученые разработали "наркотические" дрожжи

01.03.2019 13:00
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Американские ученые разработали "наркотические" дрожжи

Сотрудники Калифорнийского университета в Беркли разработали новый штамм дрожжей, который можно использовать для эффективного производства экстракта каннабиса, сообщает Realist.
При добавлении небольшого количества сахара генетически модифицированные дрожжи запускают процесс ферментации, продуктом которого становятся чистые соединения канабинолу включая тетрагидроканнабинол (ТГК), который вызывает чувство опьянения, а также непсихоактивний канабилиол (КБД).
Это может иметь большое значение для стартапов и фармацевтических компаний, производящих новые лекарства на основе марихуаны для лечения множества заболеваний, в частности хронической боли и детской эпилепсии. В число таких компаний входят Ginkgo Bioworks из Бостона (Массачусетс, США), организация Intrexon (штат Мэриленд, США) и канадский стартап Hyasynth Bio.



Теги: США, ученые, марихуана, дрожжи
 
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