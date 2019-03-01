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Мобильный интернет от Киевстар признан самым быстрым в Украине
01.03.2019 18:30
Ookla, компания, которой принадлежит приложение Speedtest, сравнила пользовательские тесты, выполненные на Speedtest через iOS и Android абонентами всех крупнейших мобильных операторов Украины, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Таким образом была опрделена средяя скорость в сетях трех мобильных операторов - Киевстар, Vodafone Ukraine, lifecell в 2018 году. Всего было произведено 4,7 млн тестов на 632 000 уникальных устройствах.
По итогам исследованя мобильный интернет Киевстар признали самым быстрым в Украине, lifecell досталось второе место рейтинга, Vodafone - третье.
Теги: Интернет, Киевстар, скорость
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