Мобильный интернет от Киевстар признан самым быстрым в Украине

01.03.2019 18:30

Ookla, компания, которой принадлежит приложение Speedtest, сравнила пользовательские тесты, выполненные на Speedtest через iOS и Android абонентами всех крупнейших мобильных операторов Украины, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Таким образом была опрделена средяя скорость в сетях трех мобильных операторов - Киевстар, Vodafone Ukraine, lifecell в 2018 году. Всего было произведено 4,7 млн тестов на 632 000 уникальных устройствах.

По итогам исследованя мобильный интернет Киевстар признали самым быстрым в Украине, lifecell досталось второе место рейтинга, Vodafone - третье.