Сервис доставки товаров Glovo заработал в Харькове

05.03.2019 09:40

Основной конкурент Uber Eats в Украине – сервис быстрой курьерской доставки Glovo запустился в Харькове, сообщает Интернет-обозрение Главное.

Подтвердили эту информацию и пользователи – сервис работает. Пока только в центральных районах Харькова. Также Харьков появился в списке городов присутствия на официальном сайте Glovo и на карте покрытия.

Харьковчане могут заказать еду из ресторанов, которых в Glovo уже немало, попросить привезти продуты из близлежащих сетевых супермаркетов, а также заказать курьера, чтобы он доставил всякую всячину просто по списку.

Напомним, испанский сервис Glovo запустился в Украине в октябре 2018 года. Тогда доставка работала только в пределах центра Киева.