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Сервис доставки товаров Glovo заработал в Харькове
05.03.2019 09:40
Основной конкурент Uber Eats в Украине – сервис быстрой курьерской доставки Glovo запустился в Харькове, сообщает Интернет-обозрение Главное.
Подтвердили эту информацию и пользователи – сервис работает. Пока только в центральных районах Харькова. Также Харьков появился в списке городов присутствия на официальном сайте Glovo и на карте покрытия.
Харьковчане могут заказать еду из ресторанов, которых в Glovo уже немало, попросить привезти продуты из близлежащих сетевых супермаркетов, а также заказать курьера, чтобы он доставил всякую всячину просто по списку.
Напомним, испанский сервис Glovo запустился в Украине в октябре 2018 года. Тогда доставка работала только в пределах центра Киева.
Теги: Харьков, сервис, товар, курьер
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