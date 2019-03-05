Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Сервис доставки товаров Glovo заработал в Харькове

05.03.2019 09:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сервис доставки товаров Glovo заработал в Харькове

Основной конкурент Uber Eats в Украине – сервис быстрой курьерской доставки Glovo запустился в Харькове, сообщает Интернет-обозрение Главное.
Подтвердили эту информацию и пользователи – сервис работает. Пока только в центральных районах Харькова. Также Харьков появился в списке городов присутствия на официальном сайте Glovo и на карте покрытия.
Харьковчане могут заказать еду из ресторанов, которых в Glovo уже немало, попросить привезти продуты из близлежащих сетевых супермаркетов, а также заказать курьера, чтобы он доставил всякую всячину просто по списку.
Напомним, испанский сервис Glovo запустился в Украине в октябре 2018 года. Тогда доставка работала только в пределах центра Киева.



Теги: Харьков, сервис, товар, курьер
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх