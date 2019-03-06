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Visa изменила стандарт банковских карт в Украине
06.03.2019 11:15
Начиная с апреля 2019 года украинские банки будут выпускать в обращение карточки Visa с обязательной поддержкой возможности бесконтактной оплаты, передает Телеканал новостей «24».
Карточки получат специальный чип, но вместе с тем сохранят и магнитную ленту – чтобы люди могли рассчитываться любым удобным способом.
Об этом сообщила старший вице-президент и директор регионального развития Visa в Юго-Восточной Европе Вера Платонова.
Также компания планирует развивать технологию с использованием QR-кода при оплате коммунальных платежей. По словам Платоновой, по этим картам VISA увеличит платежный лимит оплаты без ПИН-кода с 500 до 1000 гривен.
Теги: Украина, стандарт, Visa International
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