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Архив - Наука и технологии

В Приват24 появились билеты на автобусы Гюнсел

07.03.2019 11:00
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В Приват24 появились билеты на автобусы Гюнсел

ПриватБанк сообщил своим клиентам о том, что открывается онлайн-продажа билетов на рейсы одного из самых крупных автобусных перевозчиков – компании "Гюнсел". Билеты будут доступны круглосуточно и по всем направлениями компании в Украине, а также за границу. Купить будет очень просто – в мобильном банке Privat24, сообщает РБК-Украина.
Для того, чтобы выбрать нужный билет, достаточно зайти в раздел "Транспорт" в мобильном банке Privat24. Сервис дает возможность выбрать подходящий маршрут, дату и время поездки, а также подобрать компанию-перевозчика. Вся эта информация отображается в меню.
Кроме мобильного банка, автобусные билеты можно купить в веб-версии Приват24 любом терминале самообслуживания, отделении ПриватБанка, на сайте и даже по телефону - для этого ПриватБанк создал специальный сервис продажи.



Теги: билеты, автобус, Приват24
 
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