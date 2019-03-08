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Архив - Наука и технологии

Мартовское обновление Windows 10 огорчило геймеров

08.03.2019 11:00
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Мартовское обновление Windows 10 огорчило геймеров

Накопительное обновление для Windows 10, которое вышло в начале марта, негативно отразилось на работоспособности компьютеров по всему миру. Пользователи отмечают, что игры под Windows 10 стали тормозить или работать медленнее, сообщает главный редактор сайта The Verge на своей странице в Twitter, передает ProstoTECH.com.
Проблемы появились после выпуска патча KB4482887. Это рядовой накопительный патч, который не добавлял операционной системе никаких новых возможностей. Microsoft уже в курсе этих проблем, изучает природу их появления и готовит исправленный патч, который выйдет в ближайшее время.
В качестве временной меры в компании рекомендуют удалить обновление KB4482887. В случае если пользователи замечают ухудшение работы в видеоиграх, необходимо выполнить следующие шаги:
1. Зайдите в "Параметры Windows" через стартовое меню или кнопками Win + I.
2. Перейдите в "Обновление и безопасность" - "Просмотр журнала обновлений" - "Удалить обновления"
3. Найдите патч "KB4482887", затем нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите "Удалить"
4. Перезагрузите компьютер
После перезагрузки прежняя производительность в играх должна восстановиться.



Теги: Microsoft, обновление, работоспособность, Windows 10
 
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