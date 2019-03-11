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Архив - Наука и технологии

В Краматорске презентовали мобильное приложение для переселенцев

11.03.2019 09:05
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В Краматорске презентовали мобильное приложение для переселенцев

Украинцы создали мобильное приложение, которое разработано специально для переселенцев. Известно, что инициатором стал благотворительный фонд "Горение", сообщает Znaj.ua.
На презентации приложения "IDPRights – захист прав ВПО" в городе Краматорск заявили, что оно поможет решить актуальные вопросы по оформлению пенсий, социальной помощи и д.т.
Разработчики предложили по основным моментам пользоваться имеющимся алгоритмом действий с подробным описанием документов, необходимых для оформления. Сюда же включены образцы заполнения всех бланков, о чем сообщил руководитель группы разработчиков.
Кроме того, в случае возникновения нестандартных ситуаций есть возможность задать вопрос индивидуально юристу, заполнив электронную форму. Причем ответ переселенец получает на электронный адрес, указанный при регистрации в приложении.
Также предусмотрены активные ссылки на различные сайты организации, а также новости, связанные с проблемами переселенцев, таким образом нет необходимости самостоятельно отслеживать изменения, приложение само уведомляет о нововведениях. Приложение в настоящее время доступно на Google Play, а в ближайшее время появится и в Аpple Store.



Теги: Донбасс, переселенец, мобильное приложение, правозащитники
 
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