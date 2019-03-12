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Архив - Наука и технологии

Голландские ученые вырастили "тепличные" бананы

12.03.2019 14:00
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Голландские ученые вырастили "тепличные" бананы

Ученые Wageningen University & Research Нидерландах в декабре 2018 г. собрали первый урожай бананов, выращенных в теплицах, сообщает AgroPortal.
Эксперимент с выращиванием бананов стартовал в январе прошлого года в теплицах экспериментальной фермы Unifarm в Вагенингене при участии университетских специалистов.
Выращивание проходило на двух типах субстратов: кокосовый торф и каменная вата. Технология позволяет выращивать бананы без заселения грунта агрессивными грибами и предупреждать такие болезни, как фузариозное увядание растений.
В теплице посажено шестьдесят растений, за которыми ведется наблюдение. По словам профессора Герта Кема, эксперта по тропическим растениям, эксперимент оказался очень успешным.



Теги: Нидерланды, банан, теплица
 
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