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Архив - Наука и технологии

Ученый сфотографировал "настоящую Несси"

12.03.2019 10:00
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Ученый сфотографировал "настоящую Несси"

Известный 39-летний ученый Рики Д. Филлипс заявил, что заснял настоящее лох-несское чудовище. Он показал фото, на котором виднеется создание, напоминающее внешне серую птицу, сообщает сайт Подробности.
Филлипс во время работы гидом сидел на берегу речки Ойх, которая впадает в озеро Лох-Несс. Неожиданно раздался пугающий шум: звук был какой-то "металлический", сложилось впечатление, будто кто-то дышал. Когда ученый устремил взгляд на воду, то заметил плавник и бок чудовища.
Повторная встреча произошла на следующий день. В очередной раз Рики сумел увидеть шею невероятной длины и голову. Длина шейного отдела составила примерно полтора метра, а голова имела диаметр мяча для регби. Монстр походил на большую птицу: над глазами он имел гребни, напоминающие птичий клюв.
Фотографию принял Официальный регистр свидетельств о лох-несском чудовище.



Теги: фотография, Лох-Несское чудовище, ученый
 
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