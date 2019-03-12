Ученый сфотографировал "настоящую Несси"

12.03.2019 10:00

Известный 39-летний ученый Рики Д. Филлипс заявил, что заснял настоящее лох-несское чудовище. Он показал фото, на котором виднеется создание, напоминающее внешне серую птицу, сообщает сайт Подробности.

Филлипс во время работы гидом сидел на берегу речки Ойх, которая впадает в озеро Лох-Несс. Неожиданно раздался пугающий шум: звук был какой-то "металлический", сложилось впечатление, будто кто-то дышал. Когда ученый устремил взгляд на воду, то заметил плавник и бок чудовища.

Повторная встреча произошла на следующий день. В очередной раз Рики сумел увидеть шею невероятной длины и голову. Длина шейного отдела составила примерно полтора метра, а голова имела диаметр мяча для регби. Монстр походил на большую птицу: над глазами он имел гребни, напоминающие птичий клюв.

Фотографию принял Официальный регистр свидетельств о лох-несском чудовище.