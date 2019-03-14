В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой

14.03.2019 08:22

Вчера вечером масштабный сбой произошел в работе соцсетей Facebook и Instagram, сообщает ICTV.

В обоих соцсетях пропала возможность публиковать записи, а также отправлять и получать сообщения.

Сервис Downdetector зафиксировал нарушения в работе соцсетей в США и Западной Европе.

На проблемы с доступом к соцсетям также пожаловались пользователи из Украины, РФ и Беларуси.