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Microsoft добавила в Windows 7 поддержку DirectX 12
15.03.2019 09:00
Для операционной системы Windows 7 появилась опция, которую ждали многие пользователи. Теперь все еще популярная «ось» сможет поддерживать технологию DirectX 12, сообщает Replyua.net.
Отметим, что ранее такая возможность была доступна лишь тем, у кого на компьютере или ноутбуке стояла ОС Windows 10, После разработки соответствующего патча новую технологию сможет поддерживать и «семерка».
Компания Microsoft пошла на такой шаг благодаря настойчивости Blizzard. Представители известной студии объяснили, что пользователи просят добавить в «семерку» опции, которые есть в Windows 10, в том числе, и поддержку DirectX 12, повышающую частоту кадров во многих видеоиграх, в том числе, и в World of Warcraft.
Теги: игра, Microsoft, Windows 7, обновление
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