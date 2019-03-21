Все рубрики раздела
- В Виннице заработал первый в Украине робот-хирург09:40
- Равноденствие и червячное полнолуние: астрологи рассказали, что нельзя делать08:45
- Эксперты выяснили, почему в Украине так быстро растет мобильный трафик 17:08
- Первое весеннее полнолуние: что нельзя делать ни в коем случае15:45
- В ОАЭ засняли таинственный небесный портал13:15
- В Киеве запустят "зеленый" Uber09:55
- Человеческие зубы – отражение кармы09:44
- Парень после похищения НЛО очнулся с уникальной способностью09:32
- "Червячная луна" над Украиной: известны дата и время необычного суперлуния 09:00
- Во Франции создали первый в мире летающий мотоцикл (ВИДЕО)09:30
В Виннице заработал первый в Украине робот-хирург
В Виннице появился американский робот-хирург da Vinci. С его помощью провели две успешные операции. Об этом сообщил главный врач медицинского центра "Инномед" Евгений Антонюк на своей странице в соцсети Facebook, передает ТСН.
По сути, робот da Vinci является ассистентом хирурга, потому что его действиями руководит врач, который сидит за специальным пультом.
Этот робот позволяет делать самые сложные операции, или операции в труднодоступных местах: при раке тела матки, опухолевых процессах в кишечнике, простате и т.д. - то есть в тех местах, где обычная и лапароскопическая хирургия без разреза или с помощью прокола чрезвычайно сложная.
Робот da Vinci является первым в Украине и оперировать им могут пока четыре украинских хирурга: три из Винницы и один из Киева. Для этого они прошли курс обучения в ведущих клиниках США, Израиля и Бельгии.
Теги: США, робот, Винница, хирург
- «Зреет бунт»: в ОРЛО членов «МГБ ЛНР» арестовали за убийство мирного жителя08:00
- Порошенко наказал Россию за Донбасс, Крым, выборы в "Л/ДНР", Керченский мост и нападение в Черном море: подробности07:47
- Обострение на Донбассе: боевики обстреливают позиции ВСУ из запрещенного оружия07:30
- Марьинка попала под минометный обстрел21:20
- В «ДНР» хотят запустить автобус от блокпостов до КПВВ Украины20:15
- Террористы "ЛНР" отдали Украине 60 осужденных19:41
- Пушилин рассказал, как улучшит ситуацию на КПП «ДНР»19:20
- В Донецке горит шахта18:45
- В «ЛНР» пожаловались на масштабные потери18:30
- Донбасс могут оставить без воды уже с 1 апреля18:00
- Эксперты утверждают, что чрезмерная умственная деятельность может вызвать диабет09:48
- В Виннице заработал первый в Украине робот-хирург09:40
- Порошенко подписал важный закон09:30
- Олег Тягнибок рассказал, при каком условии Крым вернется в состав Украины09:15
- Эксперты рассказали о серьезной опасности яиц09:01
- Равноденствие и червячное полнолуние: астрологи рассказали, что нельзя делать08:45
- У Порошенко придумали, как вытянуть Зеленского на дебаты08:32
- Назван напиток, эффективно защищающий зрение08:14
- «Зреет бунт»: в ОРЛО членов «МГБ ЛНР» арестовали за убийство мирного жителя08:00
- Порошенко наказал Россию за Донбасс, Крым, выборы в "Л/ДНР", Керченский мост и нападение в Черном море: подробности07:47
- Эксперты утверждают, что чрезмерная умственная деятельность может вызвать диабет09:48
- Эксперты рассказали о серьезной опасности яиц09:01
- Равноденствие и червячное полнолуние: астрологи рассказали, что нельзя делать08:45
- Назван напиток, эффективно защищающий зрение08:14
- Мандарины, оказывается, могут быть очень опасными для здоровья22:32
- Эксперты рассказали, как звонок будильника влияет на психику21:37
- Эксперты выяснили, почему в Украине так быстро растет мобильный трафик 17:08
- Похудение во сне: пять способов сбросить лишний вес16:43
- Медики назвали шесть "сигналов" о серьезных проблемах со здоровьем13:47
- Сколько платят на больничном в Украине и могут ли уволить за болезнь12:30
- Человеческие зубы – отражение кармы
- Жители "ДНР" открыто выбирают Украину: стало известно о неприятном для России моменте войны на Донбассе
- «Массовое бегство из «ЛДНР»: законы Кремля могут сработать в пользу Украины
- Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака
- Первое весеннее полнолуние: что нельзя делать ни в коем случае
- Новый опрос: у кого из кандидатов в президенты рухнул рейтинг за пару недель до часа Х
- ДЗОТ боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: удар ВСУ из ПТУРа, в "ДНР" потери. ВИДЕО
- Ликвидированы две БМП и техника боевиков, много "200-х" и раненых: как ВСУ отомстили за гибель побратимов
- Путин приказал? В «ДНР» берут «курс на независимость», в том числе от РФ
- Ликвидирован опасный враг Украины - соратник Мозгового "МГБшник" Ребриков стал "грузом 200"