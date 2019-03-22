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В африканском заповеднике родился розовый слоненок
22.03.2019 10:40
Сотрудники заповедника Мала Мала опубликовали снимки настоящего розового слоненка, сообщает Znaj.ua.
Уникальный малыш уже покорил сердца посетителей национального парка и заметно выделяется среди своих огромных серых сородичей.
Розовому детенышу всего три недели, но он уже вовсю изучает мир и похоже скоро начнет осознавать свою необычную особенность от избытка внимания.
Как объяснил рейнджер сафари-заповедника Тим Янсен ван Вурен (Tim Jansen van Vuuuren), который опубликовал снимки малыша, редкая окраска вызвана лейкизмом, состоянием, которое приводит к частичной потери пигментации кожи. Лейкизм не следует путать с альбинизмом.
Теги: заповедник, Африка, слон, розовый
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