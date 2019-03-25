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Microsoft выпустила тестовую версию "хромированного" браузера Edge
25.03.2019 15:15
В Сети стала доступна тестовая версия нового браузера Microsoft Edge. Она находится в доступе на некоторых китайских интернет-ресурсах. Однако разработчики предупреждают, что данная версия не предназначена для релиза, сообщает Корреспондент.net.
Данная версия браузера Microsoft Edge создана на движке Chromium. Внешне она напоминает браузер Chrome от Google, однако итоговая версия, вероятно, будет сильно отличаться.
В новом браузере Edge будут работать расширения для Chrome, о чем сообщалось и ранее. При этом вместо Google-аккаунта будет предложено использование учетной записи Microsoft.
Теги: Microsoft, Google Chrome, браузер
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