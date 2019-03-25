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В Джакарте открыли первую в стране линию метро
25.03.2019 14:15
В Джакарте прошла торжественная церемония открытия первых станций метрополитена, сообщает replyua.net.
Первая в стране линия метро пересекает центр индонезийской столицы с севера на юг. При этом её протяжённость составляет всего 16 км. Ожидается, что метро позволит разгрузить автомобильное движение в Джакарте, где, как говорят, можно увидеть худшие пробки в мире. Регулярное движение поездов начнётся уже сегодня, 25 марта. Нужно отметить, что население столицы Индонезии достигает 10 млн человек.
Теги: Индонезия, Джакарта, метро
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