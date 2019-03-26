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Архив - Наука и технологии

Facebook провел "большую чистку"

26.03.2019 13:00
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Facebook провел "большую чистку"

Соцсеть Facebook удалила почти две тысячи страниц, аккаунтов и групп, связанных с Россией. Об этом сообщил глава отдела кибербезопасности Натаниэль Гляйхер, сообщает LB.ua.
"Мы удалили 1907 связанных с Россией страниц в Facebook, групп и аккаунтов, занимавшихся рассылкой спама и, в небольшом количестве, скоординированной и не отвечающей правилам деятельности", - отмечается в заявлении.
В нем уточняется, что речь идет о 86 страницах, 64 аккаунтах в Facebook и 1757 группах.
Группы и страницы размещали информацию по таким тематикам, как политическое положение в Украине, в том числе ситуация на востоке страны и местная политика, патриотизм, украинская армия, миграционные проблемы, коррупция; также речь шла о ситуации в Крыму.
Кроме российских групп, Facebook удалил также страницы и аккаунты, нарушавшие правила соцсети, из Ирана, Македонии и Косово.



Теги: Россия, Facebook, удаление
 
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