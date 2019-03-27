Apple презентовала виртуальную банковскую карту Apple Card

27.03.2019 17:30

На мероприятии Apple Show Time компания Apple объявила о выпуске виртуальной кредитной карты Apple Card, которая будет работать без комиссий, сообщает Новое время.

Получить Apple Card можно с помощью смартфона. Для этого нужно зарегистрироваться в приложении Apple Wallet и добавить карту.

Обрабатывать платежи будет Mastercard, использовать ее можно по всему миру.

Вся информация об отслеживании расходов и другая информация будет храниться на устройстве, а не на серверах Apple. В приложении можно группировать расходы по категориям.

С держателей Apple Card никогда не будут взимать никакие сборы, снижать процентные ставки или начислять пеню за просроченные платежи, заявили в компании.

Apple Card также предлагает систему кэшбек. Она называется Daily Cash (ежедневное начисление) и будет зависеть от способа оплаты. При оплате через Apple Pay на счёт будет возвращаться 2%, а при покупках в магазинах Apple – 3% от стоимости товара. При расчёте такой картой в обычных магазинах кэшбек составит 1%.

Первоначально Apple Card будут доступны только в США.