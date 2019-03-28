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Появилось новое видео гибкого смартфона Xiaomi (ВИДЕО)
28.03.2019 16:30
Складной смартфон Xiaomi Mi Fold появился в новом ролике на YouTube. На видео показано, как гаджет превращается из планшета в смартфон путем сгибания в двух местах, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
По слухам, выпуск Xiaomi Mi Fold ожидается уже во втором квартале этого года, а цена устройства будет на уровне $1000. Это минимум вдвое дешевле ближайших конкурентов от Samsung и Huawei. Также у Mi Fold другой механизм складывания.
Теги: смартфон, гибкость, Xiaomi
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