Появилось новое видео гибкого смартфона Xiaomi (ВИДЕО)

28.03.2019 16:30

Складной смартфон Xiaomi Mi Fold появился в новом ролике на YouTube. На видео показано, как гаджет превращается из планшета в смартфон путем сгибания в двух местах, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

По слухам, выпуск Xiaomi Mi Fold ожидается уже во втором квартале этого года, а цена устройства будет на уровне $1000. Это минимум вдвое дешевле ближайших конкурентов от Samsung и Huawei. Также у Mi Fold другой механизм складывания.