Все рубрики раздела
- В сельском хозяйстве активно внедряются современные технологии20:00
- В Apple сообщили, что больше не буду выпускать зарядку AirPower18:20
- NASA испытало марсианский вертолет14:40
- Boston Dynamics показал новую модель робота-кладовщика (ВИДЕО)13:40
- Палеонтологи нашли древнюю птицу с «сюрпризом»22:25
- Это не земной самолет: над Аляской засняли НЛО20:41
- Специалисты озвучили настоящую причину смерти космонавта Юрия Гагарина19:00
- Появилось новое видео гибкого смартфона Xiaomi (ВИДЕО)16:30
- В Соединенных Штатах могут запретить продажу iPhone15:00
- 6500 украинских интернет-магазинов подключились к Google Pay10:45
В сельском хозяйстве активно внедряются современные технологии
Сельское хозяйство стало сегодня одной из сфер, где наблюдается достаточно активное внедрение новых технологий. Логика аграриев очень простая - автоматизация процессов позволяет получить дополнительную прибыль, сообщает replyua.net.
Современное сельское хозяйство уже сложно представить без новых технологий. Их внедряют весьма активными темпами. При этом сами аграрии преследует здесь вполне прагматичные цели. Автоматизация процессов означает снижение затрат, и, соответственно, возможность получить дополнительную прибыль. Одной из таких разработок является Ecorobotix. Это автономный беспилотник, работающий на солнечных батареях, умеющий бороться с сорняками. Аппарат умеет на только распознавать вредные растения, но и уничтожать их, распрыскивая химикаты.
Еще одна интересная разработка - Rosphere. Внешне устройство напоминает мячик. Такая форма нужна для того, чтобы перекатываться по полям, получая при этом множество полезной информации. Робот изучает состояние грунта, его температуру и влажность, и даже выявляет поврежденные болезнями растения. Все собранные данные затем передаются на компьютер, где их анализируют люди. Напомним, ранее мы сообщали о том, что в аграрном секторе КНР все более востребованной становится профессия оператора дронов.
Теги: Донбасс, технология, сельское хозяйство
- Российскую пропаганду на Донбассе будут «глушить» с помощью новых технологий
- Российские учёные создали костюм "Железного человека" (ВИДЕО)
- Глава Сбербанка РФ Герман Греф заявил о конце "нефтяного века" России
- Донецкие ученые исследуют морское дно и оживляют землю
- Полномасштабная война РФ и Украины: Наев спрогнозировал исход битвы
- Боевики получили команду на проведение "разведки боем" для выявления огневых позиций сил АТО
- Царева лишили двух санаториев в оккупированном Крыму. Экс- "регионал" жалуется, что его "обманули"19:40
- Какая здесь война. Это душегубка, – жительница поселка Опытное19:20
- Выборы-2019: ждать ли эскалации на Донбассе19:00
- Выдача паспортов РФ в "ДНР/ЛНР": стало известно, что стоит за решением Кремля сделать луганчан и дончан "своими" 18:40
- Генерал: для начала масштабной войны против Украины России понадобится несколько недель17:40
- Бригада "ЛНР" обрушила огонь на мост под Золотым, по которому ездят гражданские - кадры последствий атаки 15:40
- Ситуация в пунктах пропуска днем 30 марта15:20
- Минус 10 боевиков и уничтожение ЗРК: ООС заставили оккупантов РФ ответить за каждый обстрел - детали жарких боев 14:20
- Ситуация на украинских КПВВ: везде небольшие очереди, самая маленькая — на «Гнутово»12:39
- На Донбассе снова слышна артиллерия: армии не дают голосовать, потому что знают о популярности Порошенко11:20
- В Ровенской области после прививки от гепатита и полиомиелита умер шестимесячный ребенок – полиция 20:20
- В сельском хозяйстве активно внедряются современные технологии20:00
- Царева лишили двух санаториев в оккупированном Крыму. Экс- "регионал" жалуется, что его "обманули"19:40
- Какая здесь война. Это душегубка, – жительница поселка Опытное19:20
- Выборы-2019: ждать ли эскалации на Донбассе19:00
- Выдача паспортов РФ в "ДНР/ЛНР": стало известно, что стоит за решением Кремля сделать луганчан и дончан "своими" 18:40
- В Apple сообщили, что больше не буду выпускать зарядку AirPower18:20
- Донецкая фильтровальная станция оказалась в зоне обстрелов18:00
- Генерал: для начала масштабной войны против Украины России понадобится несколько недель17:40
- Рева предупредил о существенном сокращении размера субсидий17:20
- Православные христиане сегодня отмечают праздник Теплый Алексей11:40
- Почему влюблённые переоценивают интеллектуальные способности своей второй половинки11:00
- Как понять, что ребёнок отравился бытовой химией10:20
- Популярный женский препарат признан опасным для жизни22:23
- "Москва даст нам бой именно здесь - Зеленский не сольется, Тимошенко в пролете" - Карл Волох21:07
- Самый «честный» торговал танками, как пирожками: озвучены новые факты распродажи ВСУ20:38
- Три сценария финала президентских выборов20:05
- Взять фамилию мужа: каких изменений в судьбе стоит ждать19:30
- Будет ли правительство сдерживать цены на продукты?19:04
- Ученые: душа не умирает — она возвращается во Вселенную18:31
- Как ВСУ вошли в черту города оккупированной Горловки: детали прорыва от ветерана АТО
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»
- Крупный успех ВСУ возле Горловки: стало известно, за сколько можно освободить захваченный Донбасс. ВИДЕО
- Украина неожиданно потеряла еще одного кандидата в президенты: срочное заявление
- ВСУ продвинулись вглубь Донбасса под Горловкой: Гиркин подтвердил отступление "ДНР" к северу от Донецка
- "Раздевают до белья и ищут украинскую символику", - соцсети возмущены "досмотрами" боевиков "Л/ДНР" на КПП
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке
- Горловка пала: ВСУ закрепились в черте города
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым