В сельском хозяйстве активно внедряются современные технологии

30.03.2019 20:00

Сельское хозяйство стало сегодня одной из сфер, где наблюдается достаточно активное внедрение новых технологий. Логика аграриев очень простая - автоматизация процессов позволяет получить дополнительную прибыль, сообщает replyua.net.



Современное сельское хозяйство уже сложно представить без новых технологий. Их внедряют весьма активными темпами. При этом сами аграрии преследует здесь вполне прагматичные цели. Автоматизация процессов означает снижение затрат, и, соответственно, возможность получить дополнительную прибыль. Одной из таких разработок является Ecorobotix. Это автономный беспилотник, работающий на солнечных батареях, умеющий бороться с сорняками. Аппарат умеет на только распознавать вредные растения, но и уничтожать их, распрыскивая химикаты.



Еще одна интересная разработка - Rosphere. Внешне устройство напоминает мячик. Такая форма нужна для того, чтобы перекатываться по полям, получая при этом множество полезной информации. Робот изучает состояние грунта, его температуру и влажность, и даже выявляет поврежденные болезнями растения. Все собранные данные затем передаются на компьютер, где их анализируют люди. Напомним, ранее мы сообщали о том, что в аграрном секторе КНР все более востребованной становится профессия оператора дронов.