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Bloomberg назвал самую прибыльную компанию в мире

01.04.2019 18:15
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Bloomberg назвал самую прибыльную компанию в мире

Bloomberg опубликовал рейтинг самых прибыльных компаний 2018 года. Лидером стала государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, которая добывает 10% мировой нефти, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Ее чистая прибыль, по данным рейтингового агентства Moody’s, составила $111,1 млрд. Компания могла бы показать еще лучший результат, если бы не высокие налоги. Прибыль Aramco до вычета процентов, налогов и амортизации составила $224 млрд.
Эти цифры стали известны впервые со времен национализации компании в 1970-х, что связано с планами Aramco выйти на международный рынок облигаций.
В список самых прибыльных компаний мира также попали Apple ($59,5 млрд), Samsung ($35,1 млрд), Alphabet (материнский холдинг Google) - $30,7 млрд, JPMorgan Chase ($30,7 млрд), Shell ($23,4 млрд), Exxon Mobil ($20,8 млрд).



Теги: рейтинг, Bloomberg, прибыль
 
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