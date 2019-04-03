В Gmail появилась функция отправки писем по расписанию

03.04.2019 12:15

Google анонсировал запуск новой опции в своем почтовом cервисе Gmail. Вскоре все пользователи он-лайн платформы смогут самостоятельно выбирать время отправки писем, сообщает УБР.

Чтобы воспользоваться новой функцией, достаточно будет нажать на «стрелку» рядом с кнопкой «Отправить», обозначить либо желаемую дату и время, либо один из предложенных Google вариантов (например, «отправить утром»), сообщается в официальном блоге компании. Но когда функция станет доступной всем, пока неизвестно: обновление внедряют постепенно.