Украинские парковки оборудуют зарядками для электромобилей

04.04.2019 14:40

С июля 2019 года на новых парковках обязательно будут проектировать минимум 5% машиномест с электрозарядками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"В изменениях ГСН В.2.3-15: 2007 "Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей" содержится обязательное требование - обустраивать электрическими зарядками не менее 5% машиномест на парковках", - говорится в сообщении.

Изменения в ГСН вступают в силу с 1 июля этого года.

Согласно изменениям, не менее 5% машиномест от общего количества в гаражах и автостоянках необходимо выделять для обустройства зарядными устройствами для парковки автомобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями - одним или несколькими.

По словам заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Льва Парцхаладзе, этот процент планируется постепенно увеличивать, чтобы к 2030 году все 100% машиномест на стоянках в Украине уже были оснащены электрозарядками.