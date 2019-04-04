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Украинские парковки оборудуют зарядками для электромобилей

04.04.2019 14:40
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Украинские парковки оборудуют зарядками для электромобилей

С июля 2019 года на новых парковках обязательно будут проектировать минимум 5% машиномест с электрозарядками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
"В изменениях ГСН В.2.3-15: 2007 "Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей" содержится обязательное требование - обустраивать электрическими зарядками не менее 5% машиномест на парковках", - говорится в сообщении.
Изменения в ГСН вступают в силу с 1 июля этого года.
Согласно изменениям, не менее 5% машиномест от общего количества в гаражах и автостоянках необходимо выделять для обустройства зарядными устройствами для парковки автомобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями - одним или несколькими.
По словам заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Льва Парцхаладзе, этот процент планируется постепенно увеличивать, чтобы к 2030 году все 100% машиномест на стоянках в Украине уже были оснащены электрозарядками.



Теги: парковка, электромобиль, зарядное устройство
 
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