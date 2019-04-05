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В Китае придумали "вертикальную" парковку автомобилей (ВИДЕО)
05.04.2019 12:00
В Китае в тестовом режиме запущен новый автопаркинг, который, как уверяют авторы проекта, позволяет увеличить количество парковочных мест почти на 70%, сообщает Телеканал 360.
Для того, чтобы припарковать автомобиль по новому проекту необходимо заехать на стоянку, где машина грузится на специальную платформу. После этого платформа вместе с машиной самостоятельно заезжает на размеченное парковочное место и наклоняется назад примерно на 30 градусов.
Отмечается, что новое решение позволило увеличить вместимость паркинга с 24 до 40 мест.
Теги: технология, Китай, парковка
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