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Ученые создали биопринтер, затягивающй раны
В основе его используется традиционная технология 3D-чернил
3D-печать является действительно многообещающей технологией – причем не только для применения в сфере материального инжиниринга, но также и в сфере современной медицины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Fainaidea.
Вот и сегодня специалисты из Исследовательского Института Регенеративной Медицины Уэйк Форест в США представили результаты тестирования своего нового уникального 3D-принтера, обладающего возможностью печатать полноценные слои кожи для заживления и затягивания больших и сложных ран, причем технология нового принтера основана на уже существующей технике создания живых клеток из клеточных тканей самого пациента, тем самым заметно уменьшая степень отторжения новых кожных покровов.
Сам по себе принтер представляет собой довольно компактную установку, которую легко перевозить и устанавливать в условиях среднестатистической больницы – а в основе его используется традиционная технология 3D-чернил, с нестандартной техникой отбора стволовых клеток, из которых можно создавать клетки практически любого типа, в том числе и клетки кожи. Таким образом, новый биопринтер задействует эту технику для разделения двух основных компонентов при формировании новых слоев кожи – фиробласты, которые создают саму структуру кожи, и кертиноциты, которые, в свою очередь, формируют кожный покров.
Причем делается это довольно быстро и эффективно – к пациенту прикрепляется отдельный модуль, подключенный к 3D-принтеру, а сам принтер наносит на поврежденные участки тела пациента новые кожные слои, параллельно с этим адаптируя и обрезая их где необходимо. Это позволяет не только сформировать достаточно правильный и качественный кожный покров, но и остановить возможное отторжение, что является весьма распространенной и досадной проблемой в современной регенеративной медицине.
Стоит отметить тот факт, что биопринтер подобного типа использует для печати и составления кожных слоев клетки самого пациента, тем самым обеспечивая действительно быстрое заживление даже наиболее широких по площади и проблемных по глубине ран. Разумеется, для того, чтобы процесс прошел как полагается, пациент вначале проходит через этап биопсии, а потом уже подготавливается для непосредственной процедуры.
Теги: Донбасс, здоровье, ранение, ученые, принтер
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