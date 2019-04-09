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Skoda начала дорожные тесты своего городского электромобиля
09.04.2019 09:20
Десять тестовых экземпляров перспективной модели Skoda e-Citigo вывели на дороги в Чехии, где клиенты компании будут использовать их в качестве личного транспорта, тем самым помогая автопроизводителю совершенствовать новый электромобиль, сообщает Автоцентр.
Каждый прототип, который будут испытывать клиенты в своем повседневном быту, оснащен большим количеством датчиков. Получаемая информация о наружной и внутренней температуре, состоянии батареи, разгоне и многих других данных отправляется к техническим специалистам Шкода для анализа и обработки.
Ожидается, что электромобиль Skoda e-Citigo оснастят 37,4-киловаттной АКБ, позволяющией преодолевать до 270 км по циклу WLTP. Старт серийного производства модели запланирован на конец текущего года.
Теги: испытания, электромобиль, Skoda
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