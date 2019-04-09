В супермаркетах Львова на три месяца отказались от полиэтилена

09.04.2019 12:45

Во вторник, 9 апреля, во Львове началась просветительская кампания "Без полиэтилена", в рамках которой крупнейшие магазины откажутся от полиэтиленовых пакетов, сообщает, СТРАНА.ua.

На протяжении трех месяцев сети "Ашан", "Холдинг эмоций !Fest", "АТБ", "Близенько", "Арсен" и другие будут предлагать покупателям альтернативные варианты упаковки, отказавшись от полиэтиленовых пакетов - как на кассах, так и в отделах. Также планируется обучение для кассиров и тех работников, которые задействованы в поставках, чтобы они осознавали вред от полиэтилена окружающей среде.

Кроме того в рамках кампании запланировано проведение фестивалей и ярмарок, распространение полезной информации в интернете, создание просветительских роликов.