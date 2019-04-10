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Астрономы показали черную дыру в прямом эфире (ВИДЕО)
10.04.2019 16:30
Астрономы, которые в течении двух лет занимаются исследованием черной дыры в центре нашей галактики, показали ее изображение в прямом эфире, сообщает Телеканал новостей «24».
Во время трансляции международное объединение ученых Event Horizon Telescope показало Sagittarius A* – это черная дыра в центре нашей галактики, масса которой в 4 миллиона раз превышает Солнце.
Миссия начала работу в 2017 году. Чтобы сделать первое фото горизонта черной дыры, ученые объединили ряд радиотелескопов мира в один мощный телескоп.
Теги: астрономия, черная дыра, прямой эфир
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