Астрономы показали черную дыру в прямом эфире (ВИДЕО)

10.04.2019 16:30

Астрономы, которые в течении двух лет занимаются исследованием черной дыры в центре нашей галактики, показали ее изображение в прямом эфире, сообщает Телеканал новостей «24».

Во время трансляции международное объединение ученых Event Horizon Telescope показало Sagittarius A* – это черная дыра в центре нашей галактики, масса которой в 4 миллиона раз превышает Солнце.

Миссия начала работу в 2017 году. Чтобы сделать первое фото горизонта черной дыры, ученые объединили ряд радиотелескопов мира в один мощный телескоп.