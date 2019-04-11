Xiaomi представила "умный" велосипедный замок

11.04.2019 10:15

Компания Xiaomi представила умный замок со сканером отпечатка пальца AreoX Smart fingerprint U-Lock. По словам создателей, с его помощью можно заблокировать не только велосипед, но и скутер, и даже машину, сообщает Znaj.ua.

Замок сделан из нержавеющей стали и выполнен в устойчивом ко взлому дизайне. От воды и пыли он защищён по стандарту IP65, поэтому дождь и снег ему не страшны.

Внутри стоит батарея, одного заряда которой должно хватить на год использования. Если она разрядится ниже 15%, замок об этом сообщит. Подзарядить его можно с помощью кабеля USB-C.

Открывается замок с помощью сканирования отпечатка пальца. Что касается цены, за такой замок попросят около 30 долларов.