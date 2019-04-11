Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Xiaomi представила "умный" велосипедный замок10:15
- Впервые в истории показана черная дыра09:31
- В Великобритании найдены останки ископаемого Ктулху19:30
- Астрономы показали черную дыру в прямом эфире (ВИДЕО)16:30
- В Украине запустили интерактивную карту автобусных маршрутов10:20
- Создан квантовый предсказатель непредсказуемого будущего10:04
- В супермаркетах Львова на три месяца отказались от полиэтилена12:45
- Skoda начала дорожные тесты своего городского электромобиля09:20
- В Китае найден легендарный «эликсир бессмертия»12:35
- Skype удвоил максимальное количество участников видеоконференции11:15
Xiaomi представила "умный" велосипедный замок
11.04.2019 10:15
Компания Xiaomi представила умный замок со сканером отпечатка пальца AreoX Smart fingerprint U-Lock. По словам создателей, с его помощью можно заблокировать не только велосипед, но и скутер, и даже машину, сообщает Znaj.ua.
Замок сделан из нержавеющей стали и выполнен в устойчивом ко взлому дизайне. От воды и пыли он защищён по стандарту IP65, поэтому дождь и снег ему не страшны.
Внутри стоит батарея, одного заряда которой должно хватить на год использования. Если она разрядится ниже 15%, замок об этом сообщит. Подзарядить его можно с помощью кабеля USB-C.
Открывается замок с помощью сканирования отпечатка пальца. Что касается цены, за такой замок попросят около 30 долларов.
Теги: замок, велосипед, Xiaomi
Читайте также:
- Создан велосипедный замок-вонючка
- Чехи пустили туристов в град Карлштейн
- Под колесами «МАЗа» погиб фотокорреспондент Алексей Кожушко
- В Закарпатье микроавтобус сбил велосипедиста
- ДТП в Мариуполе: "Москвич" сбил 16-летнего велосипедиста
- В Мариуполе экстремал получил тяжелые травмы при выполнении трюка
- ВСУ заставили армию РФ отступить, считая потери: сразу в нескольких районах Донбасса обострение - детали10:00
- Трехсторонняя контактная группа заявила о необходимости пасхального перемирия на Донбассе09:14
- КПВВ «Марьинка» возобновил работу после обстрела08:45
- Медведчук: Вывести меня из переговорного процесса априори невозможно08:15
- Порошенко рассказал, что будет делать с Донбассом и Крымом в случае переизбрания08:00
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса07:31
- ВСУ получат недосягаемый для врага радар, который не пропустит даже "мелких" снарядов 21:00
- В оккупированный Луганск вернулось украинское телевидение19:45
- «По схеме Медведчука»: Ходаковский прогнозирует «заталкивание» Донбасса в Украину15:10
- Хватает денег только на еду: Стало известно, как живут переселенцы14:37
- Польша устроит большую чистку среди украинских заробитчан: грядут большие проблемы10:30
- Xiaomi представила "умный" велосипедный замок10:15
- ВСУ заставили армию РФ отступить, считая потери: сразу в нескольких районах Донбасса обострение - детали10:00
- Выборы в в Украине: появились результаты соцопроса перед вторым туром09:46
- Впервые в истории показана черная дыра09:31
- Трехсторонняя контактная группа заявила о необходимости пасхального перемирия на Донбассе09:14
- В Украину завезли зараженные помидоры из Турции09:00
- КПВВ «Марьинка» возобновил работу после обстрела08:45
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским08:32
- Медведчук: Вывести меня из переговорного процесса априори невозможно08:15
- Эксперты рассказали, как уберечься от болезни Альцгеймера07:10
- Как мужчина проверяет женщину на верность по знаку Зодиака22:17
- Медики рассказали, полезно ли спать при свете21:45
- Врачи объяснили, чем грозит постоянное недосыпание18:38
- Стало известно, какие болезни может вызвать пыль15:25
- Супрун назвала самый вредный и полезный напиток12:46
- Названы причины раннего появления седых волос09:47
- 4 фактора везения08:45
- Как сохранить молодость без вмешательства врачей08:00
- Медреформа: что делать, если врач не приходит на вызов07:47
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины
- ВСУ подступаются к Донецку: стало известно о важном продвижении украинских бойцов
- Команда Зеленского заявила о готовящемся преступлении: обращение к украинцам. ВИДЕО
- В Луганске трагедия в школе: целый класс потерял сознание, десятки госпитализированных
- Россия закрывает Крымский мост
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам
- «Мы все украинцы»: Зеленский поразил заявлением о «ЛДНР», «ждем и любим»
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса
- На Донбассе убит "ДНРовец" Манченко, завербованный в ряды террористов в 17 лет